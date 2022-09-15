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Токаев и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в Самарканде

Токаев и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в Самарканде Фото: akorda.kz
В туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

15 сентября в Самарканде стартовал саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств – членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

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Мирзиёев Шавкат Токаев Касым-Жомарт Узбекистан
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