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Токаев посетил комплекс "Вечный город" в Самарканде

Посетил комплекс "Вечный город" в Самарканде Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил комплекс "Вечный город" в Самарканде, сообщает Zakon.kz.

Глава государства осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар.

Ранее в туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, где президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

15 сентября в Самарканде стартовал саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств – членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

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