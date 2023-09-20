Казахстанка вышла в полуфинал ЧМ по женской борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова (72 кг) вышла в полуфинал чемпионата мира по женской борьбе, сообщает Zakon.kz.

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Бакбергенова стартовала с победы над сербкой Наги Над, а в 1/4 финала победила россиянку Ксению Буракову. В полуфинале ее соперницей будет Дааванасан Енкх Амар из Монголии.

Отметим, что в 2022 году Бакбергенова тоже дошла до финала ЧМ.