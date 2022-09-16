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ҚТЖ и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

подписание соглашение Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы"
14 сентября состоялся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. Это еще раз подчеркнуло особый стратегический статус и перспективу сотрудничества двух стран.

Текущий высокий уровень казахско-китайских отношений, в том числе в транспортно-логистической сфере, создает необходимые предпосылки для углубления взаимодействия между крупными корпорациями соседних стран.  

АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ТОО "Huawei Technologies Kazakhstan" подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, предполагающее взаимодействие с целью развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры ҚТЖ, совместную работу в разработке инновационных технологий, таких как большие данные, интернет вещей и искусственный интеллект.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" уделяет особое внимание внедрению и развитию передовых цифровых технологий, влияющих на уровень безопасности движения, качество предоставляемых услуг при перевозке, режим прохождения транзита и интегрированную работу систем железнодорожных перевозок.

По данным АО "НК "ҚТЖ", потенциал сотрудничества между компаниями позволит адаптировать современные инновационные технологии на казахстанских железных дорогах, обеспечивая бесперебойную работу технологического процесса, а также поддерживать высочайшие стандарты качества услуг.

По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "ҚТЖ" Ануара Ахметжанова, за счет модернизации сети передачи данных и применения передовых технологий появится возможность существенно повысить уровень безопасности движения, эффективность перевозочного процесса и производительность труда.

Для реализации достигнутых договоренностей ҚТЖ и Huawei намерены активно сотрудничать с казахстанскими компаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий и обеспечить их максимальное вовлечение в эффективное использование внедряемых передовых технологий.

Интеграция коммуникационных технологий в железнодорожные рабочие процессы позволяет качественно улучшить производственные возможности, увеличить клиентоориентированность и обеспечить максимальную эксплуатационную эффективность, – отметил Макс Чжао Сюй, генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan. – Компания Huawei рада поддержать цифровую трансформацию ҚТЖ. Стремясь помочь в осуществлении цифровой трансформации казахстанских железных дорог, мы предлагаем интеллектуальные высокотехнологические решения с высокой адаптивностью и гибкостью. Данные решения предоставляют облачные услуги и коммуникационные сервисы для создания более безопасных, интеллектуальных и эффективных систем железнодорожных перевозок.

Стратегическое соглашение является долгосрочным. Результаты планируется достичь в ближайшие пять лет. 

Партнерский материал

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