Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Глава государства 4 сентября направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил председателю Си Цзиньпину признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Казахстана во время официального визита в Китай.

"Глава государства высоко оценил итоги переговоров с лидером КНР, а также выразил готовность и далее прилагать усилия в целях укрепления многогранного двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года находился с визитом Китае.

