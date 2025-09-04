#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Политика

Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин, телеграмма , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 19:12 Фото: akorda.kz
Глава государства 4 сентября направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил председателю Си Цзиньпину признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Казахстана во время официального визита в Китай.

"Глава государства высоко оценил итоги переговоров с лидером КНР, а также выразил готовность и далее прилагать усилия в целях укрепления многогранного двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года находился с визитом Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Фракция AMANAT в Мажилисе заслушала отчет премьер-министра по реализации Посланий президента
Политика
19:15, Сегодня
Фракция AMANAT в Мажилисе заслушала отчет премьер-министра по реализации Посланий президента
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
Политика
17:35, Сегодня
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
В Шымкенте торжественно открылся новый учебный корпус военного колледжа имени Сабыра Рахимова
Политика
16:56, Сегодня
В Шымкенте торжественно открылся новый учебный корпус военного колледжа имени Сабыра Рахимова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: