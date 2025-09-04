Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
Фото: akorda.kz
Глава государства 4 сентября направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил председателю Си Цзиньпину признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Казахстана во время официального визита в Китай.
"Глава государства высоко оценил итоги переговоров с лидером КНР, а также выразил готовность и далее прилагать усилия в целях укрепления многогранного двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.
Отметим, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года находился с визитом Китае.
