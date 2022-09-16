На всей протяженности кыргызско-таджикской границы идут столкновения

Фото: pixabay

Кыргызстан и Таджикистан разделяют более 980 км государственной границы, сотни километров из которых до сих пор не определены, сообщает Zakon.kz.

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