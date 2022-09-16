На всей протяженности кыргызско-таджикской границы идут столкновения
Фото: pixabay
Кыргызстан и Таджикистан разделяют более 980 км государственной границы, сотни километров из которых до сих пор не определены, сообщает Zakon.kz.
Погранслужба Кыргызстана сообщила, что по состоянию на 08:25 обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.
Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы.ПС ГКНБ Кыргызстана
По информации Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, пограничники соседней страны первыми открыли огонь, сообщает Sputnik Таджикистан.
Вооруженный конфликт начался 14 сентября в местности Булак-Баши Баткенского района.
По данным кыргызской стороны, в результате перестрелок пострадали два пограничника и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных, а также пятерых пострадавших среди мирного населения.
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