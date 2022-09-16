Евгений Чебатков с музыкантами записали клип в поддержку Головкина

Казахстанский юморист Евгений Чебатков с рэперами Jaman T, ZAQ и шоуменом Азатом Абикеном выпустили музыкальный ролик для боксера-профессионала Геннадия Головкина, сообщает Zakon.kz.

Об этом стендап-комик написал на странице в Instagram. Он отметил, что до поединка между Геннадием Головкиным и Канело остаются считанные дни.

GGG – яркий пример трудолюбия, целеустремленности и высокого профессионализма. Весь Казахстан будет болеть за его победу в самом важном бою за всю историю его карьеры. Вне зависимости от результата Геннадий был, есть и будет чемпионом и любимцем публики. Удачи и силы нашему спортсмену! Евгений Чебатков

Под видео авторы добавили, что предстоящий бой – один из самых важных боев за всю историю карьеры Головкина.

Для всех казахстанцев это очень значимое событие. Мы не могли остаться в стороне и от лица всей активной молодежи хотели проявить максимально возможную поддержку. В этот трек и клип было вложено столько искренности и духа, столько настоящих эмоций, что он звучит как молитва – Аминь! – говорится в публикации.

Музыканты уточнили, что "исполнили то, что в сердцах всего казахстанского народа".

GGG – настоящая легенда бокса и любимчик миллионов. Для нас он лучший из лучших! Открывший занавес дверей недосягаемого, вдохновивший миллионы людей. Алға, чемпион! Мы все – с тобой. Силы, выдержки и успехов. Поддержка земляков важна как никогда! – сказано в заключении.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес встретятся в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе на вечере бокса. Казахстанский боксер сделал уже заключительное заявление перед боем.