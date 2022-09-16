В ЗКО заасфальтировано больше половины республиканской трассы

На объекте капитального ремонта Казталовка – Жанибек – граница РФ в Западно-Казахстанской области заасфальтировано 75 км двухполосной дороги. Таким образом, асфальтовое покрытие уложено на половине данной автодороги республиканского значения.

На сегодняшний день дорожно-строительные работы продолжаются на всех четырех участках.

Кроме того, в текущем году для увеличения темпа работ Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" совместно с подрядными организациями к строительно-монтажным работам привлек вдвое больше специальной техники и персонала. Так, на объекте капитального ремонта трудятся порядка 400 человек персонала и работает 260 единиц спецтехники.

Ранее на последнем четвертом участке данной автодороги подрядной организацией работы велись слабо. В настоящее время привлечено дополнительное количество специальной техники, тем самым увеличен темп дорожных работ. Также определен новый подрядчик на втором участке автотрассы. Строители приступили к работам по мобилизации. С опережением графика ведутся работы подрядной организацией на третьем участке. От графика ремонтных работ не отстает и подрядчик первого участка. В целом, по сравнению с прошлым годом динамика строительно-монтажных работ на автотрассе значительно улучшилась. Глава Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Казбек Мамбетов

Отметим, что в Западно-Казахстанской области общая протяженность республиканских дорог составляет 1414 км. На участке трассы Казталовка – Жанибек – граница РФ протяженностью 142 км ведут ремонтные работы "Uniserv", "Темиржол жондеу" и "Бекет Сат Жол". Завершение строительно-монтажных работ на данном дорожном объекте запланировано на конец 2023 года.

Кроме того, продолжается развитие придорожного сервиса в соответствии с международными стандартами. Сейчас по Казахстану вдоль республиканских трасс расположены 1600 объектов придорожного сервиса. Соответствие их национальному стандарту качества составляет 68%.

Подготовлены еще 620 новых площадок отдыха, где будут реализованы проекты придорожного сервиса. На территории ЗКО – 89 действующих объектов придорожного сервиса. Плюс в этом году подготовлена территория 21 новой площадки, из которых 4 площадки будут расположены на отремонтированных участках трасс.