Капитальный ремонт двух республиканских трасс завершается в ЗКО
Как передает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана, на первом объекте завершены все асфальтные работы на протяжении 142 км. В настоящее время дорожники приступили к финальной стадии ремонта – обустройству дороги, которая подразумевает установку освещения вдоль населенных пунктов и необходимых дорожных знаков. Для комфорта пользователей будут оборудованы пять новых площадок отдыха с благоустроенными санитарно-гигиеническими узлами.
Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
Данная дорога соединяет областной центр с Казталовским, Жанибекским и Бокейординским районами и обеспечивает выход в Российскую Федерацию.
Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
На автодороге Унеге – Бисен – Сайхин подрядная организация завершает последние 10 км дорожных работ. В течение месяца специалисты начнут работы по обустройству, в том числе:
- установку нового освещения;
- установку дорожных знаков;
- нанесение разметки.
Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
А в Мангистауской области отремонтируют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана. Об этом 21 июля заявили в акимате региона. Также стало известно о завершении реконструкции автодороги, соединяющей города Актобе и Кандыагаш.