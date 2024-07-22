Капитальный ремонт двух республиканских трасс завершается в ЗКО

В Западно-Казахстанской области завершается капремонт автодорог Казталовка – Жанибек – граница РФ и Унеге – Бисен – Сайхин общей протяженностью 245 км, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана, на первом объекте завершены все асфальтные работы на протяжении 142 км. В настоящее время дорожники приступили к финальной стадии ремонта – обустройству дороги, которая подразумевает установку освещения вдоль населенных пунктов и необходимых дорожных знаков. Для комфорта пользователей будут оборудованы пять новых площадок отдыха с благоустроенными санитарно-гигиеническими узлами.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Данная дорога соединяет областной центр с Казталовским, Жанибекским и Бокейординским районами и обеспечивает выход в Российскую Федерацию.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

На автодороге Унеге – Бисен – Сайхин подрядная организация завершает последние 10 км дорожных работ. В течение месяца специалисты начнут работы по обустройству, в том числе:

установку нового освещения;

установку дорожных знаков;

нанесение разметки.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

А в Мангистауской области отремонтируют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана. Об этом 21 июля заявили в акимате региона. Также стало известно о завершении реконструкции автодороги, соединяющей города Актобе и Кандыагаш.