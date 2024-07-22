Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Капитальный ремонт двух республиканских трасс завершается в ЗКО

Дороги, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 04:44 Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
В Западно-Казахстанской области завершается капремонт автодорог Казталовка – Жанибек – граница РФ и Унеге – Бисен – Сайхин общей протяженностью 245 км, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана, на первом объекте завершены все асфальтные работы на протяжении 142 км. В настоящее время дорожники приступили к финальной стадии ремонта – обустройству дороги, которая подразумевает установку освещения вдоль населенных пунктов и необходимых дорожных знаков. Для комфорта пользователей будут оборудованы пять новых площадок отдыха с благоустроенными санитарно-гигиеническими узлами.

Дороги, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 04:44

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Данная дорога соединяет областной центр с Казталовским, Жанибекским и Бокейординским районами и обеспечивает выход в Российскую Федерацию.

Дороги, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 04:44

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

На автодороге Унеге – Бисен – Сайхин подрядная организация завершает последние 10 км дорожных работ. В течение месяца специалисты начнут работы по обустройству, в том числе:

  • установку нового освещения;
  • установку дорожных знаков;
  • нанесение разметки.
Дороги, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 04:44

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

А в Мангистауской области отремонтируют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана. Об этом 21 июля заявили в акимате региона. Также стало известно о завершении реконструкции автодороги, соединяющей города Актобе и Кандыагаш.

Читайте также

Рыба
Более 600 кг мальков в Атырауской области спасли и выпустили в реку Жайык
штормовое предупреждение
В Астане и 17 областях Казахстана на вторник объявлено штормовое предупреждение
Деревья, Кызылорда, аэропорт
Жителей Кызылорды возмутила вырубка деревьев по дороге к новому международному аэропорту
Алия Абди
Министерство транспорта РК Западно-Казахстанская область Казахстан 2024 год Ремонт Строительство дорог Хорошие новости Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Успенская проиграла в суде Киркорову
Успенская по решению суда выплатит Киркорову солидную сумму
певица
Глюкоза объяснила свое скандальное выступление
девочка погибла в Алматинской области
Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: