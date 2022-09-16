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В Карагандинской области выявили схему хищения бюджетных денег

инвалидность, госзакупки Фото: pixabay
АФМ по Карагандинской области расследует уголовное дело по преступной схеме хищения бюджетных денег. Эти средства были выделены на оказание санаторно-курортного лечения для людей с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Между заказчиком и ТОО заключен договор о госзакупках по оказанию лечения и отдыха людям с инвалидностью. Сумма составила около 50 млн тенге. Срок исполнения: с марта по декабрь.

После проверки выяснилось, что люди с инвалидностью фиктивно, только на бумаге, якобы посещали оздоровительный санаторий, а в адрес ТОО необоснованно выплачено около 1 млн 500 тыс. тенге.

Расследование продолжается. Иная информация не разглашается.

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