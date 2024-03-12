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Схему хищения более 24 млн тенге выявили в Туркестанской области

Схему хищения более 24 млн тенге выявили в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 09:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сотрудники прокуратуры Туркестанской области выявили схему хищения более 24 млн тенге в центре занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики.

"Более 30 лиц, получивших статус безработных, фактически какие-либо общественные работы не выполняли и не знали об этом. Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО "Казпочта" и банках, которые в последующем обналичивались другими лицами", – говорится в сообщении 12 марта 2024 года.

По данным надзорного органа, работники центра и акимата документально привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых.

"Прокуратурой области материалы зарегистрированы в книге учета информации и для осуществления досудебного расследования переданы в территориальную Антикоррупционную службу".Прокуратура Туркестанской области

21 февраля 2024 года стало известно, что хищение 160 млн тенге выявили в одной из школ Алматы.

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