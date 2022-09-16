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Может ли иностранный работник ездить в командировки по регионам Казахстана

может ли иностранный работник выезжать в командировки по Казахстану Фото: kmg.kz
Законодательство предусматривает, что работодатель может направить иностранного работника в командировку в другой регион Казахстана, но при этом срок его командирования не должен превышать 90 календарных дней в течение одного года, сообщает Zakon.kz.

При командировке свыше этого срока работодателю необходимо получить разрешение для иностранного сотрудника на дополнительный регион.

Обусловлено это тем, что согласно действующим правилам, разрешение на работу действует только в том регионе, где оно было получено. Кроме того, работодатель обязан уведомить миграционную службу о пребывании иностранного работника в другом регионе страны.Исполняющий обязанности начальника Управления миграционной службы ДП ВКО Ринат Шкибаев

Он отметил, что уведомить миграционную службу можно и онлайн через визово-миграционный портал (vmp.gov.kz) и информационную службу еQonag.kz.

Уведомление необходимо подать в течение трех рабочих дней.

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