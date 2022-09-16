Может ли иностранный работник ездить в командировки по регионам Казахстана

Фото: kmg.kz

Законодательство предусматривает, что работодатель может направить иностранного работника в командировку в другой регион Казахстана, но при этом срок его командирования не должен превышать 90 календарных дней в течение одного года, сообщает Zakon.kz.

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