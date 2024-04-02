У казахстанских работников появятся иностранные наставники
Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.
Согласно правилам наставник закрепляется для повышения квалификации казахстанских работников на период от шести до 12 месяцев.
Закрепление наставника и его замена оформляется актом работодателя не позднее пяти рабочих дней со дня преступления его к работе.
За работником закрепляется один наставник, при этом количество работников определяется исходя от рабочей нагрузки (основной работы) наставника.
Наставничество включает в себя:
- закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории;
- реализацию плана работ наставника;
- составление стажером отчета о реализации плана.
Работодатель во время проведения иностранным работником наставничества предусматривает в плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в страну.
Кроме того, работодатель:
- принимает соответствующие меры, направленные на создание условий для наставников и работников в части передачи опыта работы;
- способствует распространению полученного опыта от иностранного работника на казахстанских работников.
В свою очередь, наставник:
- осуществляет контроль за выполнением плана работником;
- оказывает работнику помощь в развитии профессиональных навыков и знаний;
- развивает способность работника к преодолению трудностей, самостоятельному и качественному выполнению в любых условиях возложенных обязанностей в соответствии с занимаемой должностью.
Работник в период наставничества:
- своевременно выполняет план;
- постоянно работает над собственным профессиональным и личностным развитием, перенимает передаваемый опыт наставника;
- участвует в методических семинарах, мастер-классах и тренингах.
Работник за три рабочих дня до завершения наставничества готовит и предоставляет наставнику отчет о реализации плана (в произвольной форме), исполнении поручений, приобретенных знаний и навыков в период наставничества, замечания и предложения по организации наставничества.
В свою очередь, наставник в течение одного рабочего дня после завершения наставничества готовит характеристику (в произвольной форме) на работника, в которой отражаются результаты выполнения плана, иных поручений, уровень его профессиональных знаний, развития навыков и умений, способность самостоятельно исполнять служебные обязанности, качество подготовки служебной документации.
Характеристика и отчет о реализации плана направляются наставником в кадровую службу предприятия, которым организовано наставничество, в течение двух рабочих дней со дня завершения наставничества.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 апреля.
Наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.