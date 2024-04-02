У казахстанских работников появятся иностранные наставники

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Zakon.kz.

Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.



Согласно правилам наставник закрепляется для повышения квалификации казахстанских работников на период от шести до 12 месяцев.

Закрепление наставника и его замена оформляется актом работодателя не позднее пяти рабочих дней со дня преступления его к работе.



За работником закрепляется один наставник, при этом количество работников определяется исходя от рабочей нагрузки (основной работы) наставника.

Наставничество включает в себя:

закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории;

реализацию плана работ наставника;

составление стажером отчета о реализации плана.

Работодатель во время проведения иностранным работником наставничества предусматривает в плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в страну.

Кроме того, работодатель:

принимает соответствующие меры, направленные на создание условий для наставников и работников в части передачи опыта работы;

способствует распространению полученного опыта от иностранного работника на казахстанских работников.

В свою очередь, наставник:

осуществляет контроль за выполнением плана работником;

оказывает работнику помощь в развитии профессиональных навыков и знаний;

развивает способность работника к преодолению трудностей, самостоятельному и качественному выполнению в любых условиях возложенных обязанностей в соответствии с занимаемой должностью.

Работник в период наставничества:

своевременно выполняет план;

постоянно работает над собственным профессиональным и личностным развитием, перенимает передаваемый опыт наставника;

участвует в методических семинарах, мастер-классах и тренингах.

Работник за три рабочих дня до завершения наставничества готовит и предоставляет наставнику отчет о реализации плана (в произвольной форме), исполнении поручений, приобретенных знаний и навыков в период наставничества, замечания и предложения по организации наставничества.

В свою очередь, наставник в течение одного рабочего дня после завершения наставничества готовит характеристику (в произвольной форме) на работника, в которой отражаются результаты выполнения плана, иных поручений, уровень его профессиональных знаний, развития навыков и умений, способность самостоятельно исполнять служебные обязанности, качество подготовки служебной документации.

Характеристика и отчет о реализации плана направляются наставником в кадровую службу предприятия, которым организовано наставничество, в течение двух рабочих дней со дня завершения наставничества.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 апреля.

Наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.