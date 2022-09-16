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В Социальном кодексе закрепят гибкую занятость казахстанцев

в социальном кодексе закрепят гибкий график работы Фото: акимат Алматы
Разработанный недавно проект Социального кодекса направлен в том числе на закрепление на законодательном уровне условий для новых видов гибкой и платформенной занятости казахстанцев и мер социальной защиты работников, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, проект Социального кодекса предусматривает переход от политики содействия занятости отдельным уязвимым категориям населения к созданию равных стартовых условий для продуктивной занятости всех трудоспособных граждан.

В частности, предлагается:

  1. Закрепление в правовом поле гибких форм занятости, включая платформенную занятость. Для исключения злоупотреблений со стороны работодателей также будут закреплены обязательные условия организации труда и определены целевые группы для гибких форм занятости.

  2. Обеспечение полной защиты трудовых прав работников вне зависимости от характера занятости, будь то платформенная занятость, совместная работа (двое занятых на одном рабочем месте), скользящий график, четырехдневная рабочая неделя и другие.

  3. Внедрение простой процедуры признания лиц, занятых на основе интернет-платформ, путем стандартного публичного договора с онлайн-платформами и наличия социальных отчислений (в ЕНПФ, Государственный фонд социального страхования и Фонд социального медицинского страхования).

  4. Максимальное упрощение механизма оплаты налогов, пенсионных и социальных отчислений за счет внедрения объединенного платежа, предусматривающего сниженную налоговую нагрузку на доход. При этом планируется исключение единого совокупного платежа.

  5. Предусматривается охват работников повышенными выплатами из системы социального страхования в случае наступления рисков потери работы (с 40 до 45% утраченного дохода), потери доходов при беременности и родах (100%), а также увеличивается продолжительность соцвыплат по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет.

В Минтруда полагают, что эти меры за счет упрощенного оформления трудовых отношений и новых стимулов уже на первом этапе внедрения позволят формализовать деятельность и обеспечить социальную защиту по меньшей мере 300 тыс. неформально занятых казахстанцев.

В ведомстве также отметили, что цель всех этих нововведений – обеспечение социальной защиты трудящихся казахстанцев, включив их в системы социального страхования и пенсионного обеспечения.

Как сообщалось, Минтруда разработало проект Социального кодекса в рамках реализации Послания главы государства от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий". Документ направлен на заложение основ форсированного развития отрасли для обеспечения соответствия уровню стран ОЭСР и укрепления правовых основ развития системы социального обеспечения, повышения благополучия социально уязвимых категорий граждан, их вовлечения в активную социальную и экономическую деятельность.

На реализацию проекта Кодекса по дальнейшему развитию системы социальной защиты населения потребуется:

  • в 2023 г. – 341,9 млрд тенге;

  • в 2024 г. – 471,9 млрд тенге;

  • в 2025 г. – 674,6 млрд тенге.

Итого за три года расходы на социальную защиту составят 1 488,3 млрд тенге.

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