Астрологи предупредили шесть знаков зодиака о проблемах со здоровьем
Специалист уверена, что осень – не повод унывать. Однако, как сказано в публикации "Пятый канал", Овнам, Тельцам, Львам, Девам, Водолеям и Рыбам желательно не нервничать и стоит посвятить себе время.
К примеру, Овнам нужно избегать стрессовых ситуаций: у них слишком напряженный рабочий ритм. Им советуют сконцентрироваться на правильном питании, прогулках и тренировках.
Что касается Тельцов, то этому знаку прописаны походу к психологу. Специалисты уверены, все проблемы со здоровьем у представителя земной стихии психосоматические. Поменяйте рацион питания и занимайтесь спортом.
Львам не следует поддаваться на провокации и вступать в конфликты с коллегами. Это поможет сберечь здоровье. Октябрь – удачное время для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни.
Напряженный рабочий график выведет Деву из колеи. Ее застанут врасплох разбитость и усталость. Отдохните, займитесь восстановлением и уделите большое внимание сну.
Водолеям стоит держать эмоции под контролем. Им советуют не переутомляться, наладить режим сна. Добавьте в свой рацион больше фруктов и овощей.
В заключение идут Рыбы. Этому знаку не будет хватать энергии. Поэтому остерегайтесь длительных перегрузок: чаще встречайтесь с друзьями, окружайте себя приятными вещами.
Ранее астрологи перечислили тех, кто является любимчиком фортуны среди знаков зодиака.