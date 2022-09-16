Астрологи предупредили шесть знаков зодиака о проблемах со здоровьем

Российский астролог Ирина Павлюкова советует во второй осенний месяц особенно уделить внимание здоровью. Кроме того, она отмечает, что самочувствие представителей шести знаков может оказаться под серьезной угрозой, сообщает Zakon.kz.

Специалист уверена, что осень – не повод унывать. Однако, как сказано в публикации "Пятый канал", Овнам, Тельцам, Львам, Девам, Водолеям и Рыбам желательно не нервничать и стоит посвятить себе время.

К примеру, Овнам нужно избегать стрессовых ситуаций: у них слишком напряженный рабочий ритм. Им советуют сконцентрироваться на правильном питании, прогулках и тренировках.

Что касается Тельцов, то этому знаку прописаны походу к психологу. Специалисты уверены, все проблемы со здоровьем у представителя земной стихии психосоматические. Поменяйте рацион питания и занимайтесь спортом.

Львам не следует поддаваться на провокации и вступать в конфликты с коллегами. Это поможет сберечь здоровье. Октябрь – удачное время для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни.

Напряженный рабочий график выведет Деву из колеи. Ее застанут врасплох разбитость и усталость. Отдохните, займитесь восстановлением и уделите большое внимание сну.

Водолеям стоит держать эмоции под контролем. Им советуют не переутомляться, наладить режим сна. Добавьте в свой рацион больше фруктов и овощей.

В заключение идут Рыбы. Этому знаку не будет хватать энергии. Поэтому остерегайтесь длительных перегрузок: чаще встречайтесь с друзьями, окружайте себя приятными вещами.

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