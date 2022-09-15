Астрологи озвучили любимчиков фортуны среди знаков зодиака

Эксперты уверены, что есть представители зодиакального круга, которым везет во всем. Именно они считаются баловнями судьбы, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, как отмечено в публикации Ftimes.ru, речь идет о Скорпионах. Именно они находятся на первом месте в списке счастливчиков.

Сказано, что они обладают множеством талантов и умеют добавиться поставленных целей. Помогает им в этом удача. Но не стоит забывать, что они сами прикладывают немало усилий в борьбе за счастье.

Далее следуют Львы. Им, по данным астрологов, больше всего везет в творчестве. С ними рядом всегда находятся люди, умеющие поддержать и ободрить. Кроме того, они являются источником вдохновения для других.

Третьими в списке везунчиков выходят Овны. Представители этого огненного знака чаще всех выигрывают в противостояниях и азартных играх. Их окружают достойные и проверенные товарищи.

Астрологи также считают, что есть особенные счастливчики. К ним относятся Стрельцы и Козероги.

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