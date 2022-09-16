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Последствия взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области все еще ликвидируют

склады Фото: РСК Жамбылской области
В Байзакском районе Жамбылской области все еще занимаются ликвидацией последствий пожаров и взрывов на складе боеприпасов в войсковой части в селе Кенен, произошедших в 2021 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня саперы осуществляют уничтожение снарядов, найденных на месте пожара и в радиусе нескольких километров от него.

Как отметил на брифинге в региональной службе коммуникаций Жамбылской области начальник инженерных войск регионального командования "Юг" полковник Бакытбек Тажибаев, сегодня из 73 объектов хранения очищено свыше 60. Осталось произвести очистку в 12 объектах. Уничтожено 32 тысячи взрывателей к взрывоопасным предметам и свыше 65 тысяч фрагментов взрывоопасных предметов.

Боеприпасы, подлежащие уничтожению, взрывают в горной местности, в 12 км от войсковой части.

Эта территория не находится в чьей-то частной собственности и выделена акиматом Жамбылской области. Разумеется, взрывы слышны в населенных пунктах и крестьянских хозяйствах, находящихся неподалеку, но они не несут опасности, – пояснил спикер.

По его словам, контролируемые подрывы проводились летом текущего года.

Сегодня в первой половине дня производят три-четыре подрыва. Так, если раньше одномоментно подрывали боеприпасы в количестве 700 кг в тротиловом эквиваленте, то теперь к одному подрыву готовят от 200 до 400 кг в тротиловом эквиваленте, – рассказал Бакытбек Тажибаев.

Он также сообщил, что к саперам время от времени обращаются и жители района, которые просят приостановить проведение подрывов. Но военные не спешат прислушаться к населению.

Во-первых, мы выполняем поручение президента страны по скорейшей ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в августе прошлого года. До наступления заморозков инженерным службам необходимо очистить 100% территории воинской части и утилизировать основное количество собранных боеприпасов. Во-вторых, наша работа не носит разрушительного характера. Да и проведение контролируемых подрывов запланировано до 25 ноября текущего года. В-третьих, мы прилагаем все усилия, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность жителей населенных пунктов Байзакского района, – отметил спикер.

Спикер добавил, что среди местных жителей ведется разъяснительная работа.

На сегодняшний день в ликвидации последствий задействовано 156 специалистов. Взрывники находятся на месте проведения работ максимум три недели. После чего их сменяют другие служащие.

Со временем у человека, находящегося длительное время рядом с опасностью, притупляется чувство самосохранения, чтобы избежать несчастных случаев, специалисты-взрывники находятся в зоне ликвидации ограниченное время. Кроме того, все действия саперов фиксируются с помощью видеорегистраторов. Это делается с целью не допустить нарушения мер безопасности во время проведения работ, – рассказал Бакытбек Тажибаев.

26 августа 2021 года произошел пожар на складе боеприпасов войсковой части № 28349, дислоцированной рядом с селом Кенен Байзакского района Жамбылской области. В результате последующих взрывов на месте чрезвычайной ситуации погибли 17 человек, 98 пострадали, один военнослужащий части пропал без вести.

Людмила Мельник

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