Взрывы боеприпасов в Жамбылской области: военным вынесли приговор

В резонансном деле о взрывах на складе боеприпасов в войсковой части села Кенен Жамбылской области, произошедших в 2021 году, поставили точку. Суд в Шымкенте вынес обвиняемым приговор, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обвиняемыми по делу были двое солдат и четверо военнослужащих, чьи должности судья оставил в секрете. Согласно приговору, двое офицеров имели воинское звание подполковника. Приговором суда двух военнослужащих оправдали, еще двоих освободили от уголовной ответственности.

К тюремному сроку приговорили только двух солдат. В колонии средней безопасности 20-летние Ерпулат Туранов и Асет Аширбай проведут девять лет. Они также должны выплатить штраф в размере 24 млрд тенге.





Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова

Согласно приговору, который огласил Борлибай Каипов, судья гарнизонного военного суда Шымкента:







Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова

26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складировали инженерные боеприпасы.



Пожар не удалось быстро локализовать, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов. В результате 15 человек погибли.