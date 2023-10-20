Взрывы боеприпасов в Жамбылской области: военным вынесли приговор
Обвиняемыми по делу были двое солдат и четверо военнослужащих, чьи должности судья оставил в секрете. Согласно приговору, двое офицеров имели воинское звание подполковника. Приговором суда двух военнослужащих оправдали, еще двоих освободили от уголовной ответственности.
К тюремному сроку приговорили только двух солдат. В колонии средней безопасности 20-летние Ерпулат Туранов и Асет Аширбай проведут девять лет. Они также должны выплатить штраф в размере 24 млрд тенге.
Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова
Согласно приговору, который огласил Борлибай Каипов, судья гарнизонного военного суда Шымкента:
- Ерлан Бошай и Берик Омарбеков признаны невиновными и полностью оправданы по ст. 453 УК РК.
- Аслан Бакытжанов оправдан по ч. 3 ст. 462, осужден по ч. 2 ст. 453, не будет отбывать наказание в соответствии со ст. 74 (отсрочка отбывания наказания мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей). Лишен звания подполковника по ст. 49.
- Руслан Несипкалиев по ч. 3 ст. 462 признан невиновным и оправдан. По ч. 2 ст. 453 Несипкалиев осужден, не будет отбывать наказание в соответствии со ст. 74. Лишен звания подполковника по ст. 49.
- Ерпулат Туранов осужден по ч. 1 ст. 459, по ст. 70 ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки") не будет отбывать наказание. По ч. 1 ст. 202 осужден и проведет в колонии средней безопасности девять лет.
- Асет Аширбай по ч. 2 ст. 459 осужден, по ст. 70 не будет отбывать наказание по этой статье. По ч. 1, 2 ст. 202 осужден и проведет в колонии средней безопасности девять лет.
Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова
26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складировали инженерные боеприпасы.
Пожар не удалось быстро локализовать, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов. В результате 15 человек погибли.