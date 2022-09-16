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Аэропорт на севере Франции переименуют в честь королевы Елизаветы II

Французский аэропорт переименуют в честь королевы Елизаветы II Фото: Instagram/theroyalfamily
С 14 октября международный аэропорт Ле-Туке-Кот-д'Опаль, расположенный на севере Франции, будет называться Aéroport international Le Touquet-Paris-Plage Elizabeth II, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в публикации travelweekly.co.uk, решение об изменении названия приняло руководство воздушной гавани, "чтобы отдать дань уважения" королеве Елизавете II.

В заявлении аэропорта говорится, что переименование "подтвердит и укрепит его статус самого британского из французских аэропортов".

Чтобы воздать должное королеве Елизавете II и в память о ее визите в Ле-Туке со своим дядей Эдуардом VIII, во время которого она практиковалась как в верховой езде, так и в плавании на песке, город Ле-Туке-Пари-Плаж желает назвать свой аэропорт в честь нее, которая в течение 70 лет преданно, с уважением и постоянством служила своей стране.Заявление руководства аэропорта Ле-Туке-Кот-д'Опаль

Ле-Туке-Пари-Плаж в настоящее время является самым элегантным морским курортом на севере Франции, а также местом расположения множества фешенебельных отелей и отдыха зажиточных парижан. В городе много оригинальных зданий, поблизости расположен аэропорт.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II умерла на 97-м году жизни 8 сентября в замке Балморал.

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