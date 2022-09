В Алматы стартовал фестиваль уличной культуры "Сүйемін сенi, Алматы"

В честь Дня города алматинцам и гостям южной столицы представилась возможность в эти солнечные осенние выходные окунуться в теплую атмосферу ушедшей эпохи доброй Алма-Аты. Журналист Zakon.kz тоже придался воспоминаниям и увидел, как все было.

17 и 18 сентября с самого утра и до захода солнца во всех локациях нашего солнечного города можно встретить массу интерактивных занятий, театральных перформансов, различных творческих коллабораций. Сегодня у горожан была отличная возможность вернуться ровно на три десятка лет назад и исполнить незабываемый и в то же время зажигательный танец в стиле ретро на специальной площадке.

Фото: Zakon.kz

Еще больше приятных эмоций горожанам подарил фестиваль "Сүйемін сені, Алматы", который проходил сразу в нескольких точках. Стартовой площадкой стал алматинский Арбат, далее пешеходная улица Панфилова, чуть позже площадь "Астана" и сквер КазНТОБ имени Абая. Все эти локации связали воедино словной тонкой нитью и посвятили культурно-историческим эпохам города, начиная с 1940-х годов и до сегодняшнего дня.

Фото: Zakon.kz

Это экспозиция, посвященная творчеству советской казахской оперной певицы Куляш Байсеитовой. Прогуливаясь вдоль Панфилова, можно было буквально оказаться на съемках одного из эпизодов известной и популярной музыкальной комедии режиссера Шакена Айманова "Наш милый доктор". Главную роль в картине сыграл легендарный актер театра и кино Юрий Померанцев.

Фото: Zakon.kz

Многие, проходя мимо, задались вопросом: это случайно не доктор Лавров? Алматинцы отметили некоторое сходство с главным персонажем, а также манеру общения и даже пронзительный взгляд.

Фото: Zakon.kz

Любой желающий сегодня мог попробовать себя в качестве актера и рассказать доктору, что его беспокоит. Смелые прохожие уверенно держались на площадке и с большим интересом импровизировали в диалоге с главным героем той самой культовой картины.

Еще одним сюрпризом для горожан и гостей Алматы стала возможность спеть известные и давно полюбившиеся песни из советских кинофильмов. Чтобы впечатлений было еще больше, алматинцам подпевали казахстанские актеры театра и кино.

Фото: Zakon.kz

Практически по всей пешеходной зоне уютно расположились местные художники. Буквально в нескольких шагах от них в парковой зоне Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова прохожих завлекали звуки домбры. На специальной площадке выступали сразу несколько домбристов, они исполняли не только известные казахские музыкальные произведения, но и мировые хиты.

Фото: Zakon.kz

И какая советская Алма-Ата без транспорта тех лет. На небольшой площадке в ряд выстроили ретромобили – старенькая "копейка", именитая и всем известная черная "Волга", горделивая "Победа". Все автомобили прекрасно сохранились. Ими сегодня можно было не только любоваться, но и посидеть в салоне авто, понажимать кнопки и покрутить "баранку". И конечно, сфотографироваться.

Фото: Zakon.kz

Организаторы подумали и о маленьких посетителях фестиваля. Для них соорудили стилизованные детские зоны. Там малыши могли проявить свои способности и таланты.

Фото: Zakon.kz

Власти Алматы постарались сделать праздник по-настоящему запоминающимся, помимо уличных фестивалей, горожан и гостей ждут еще выставки, конкурсы и грандиозный концерт под открытым небом. Все это в честь празднования Дня города.

Фото: Zakon.kz

В рамках фестиваля распахнулись и арт-базары. Здесь же и ярмарка ремесленников и много других интересных городских зон.

Фото: Zakon.kz

Прогуливаясь по пешеходной улице Панфилова, навстречу идущим двигались, а потом на несколько секунд замирали, позируя для фото, ожившие полотна известных казахстанских художников: Сидоркина, Калмыкова, Исмаиловой.

Фото: Zakon.kz

А вот площадь "Астана" и парк возле КНАТОБ им. Абая и вовсе были посвящены Алма-Ате 1960-1970-х годов. Каждый мог на мгновение окунуться в ту эпоху и увидеть редкие фотоснимки.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Декорации и главных героев этой картины, кажется, узнал каждый житель нашей страны. "Ангел в тюбетейке" Шакена Айманова – это не просто веселая и добрая история, но и классика казахского кино.

Фото: Zakon.kz

На фестивале можно было встретить не только давно полюбившихся казахских актеров театра и кино, но и героя узбекского эпоса Алмамыш-батыра.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Необыкновенной энергетикой и игрой сегодня в рамках фестиваля с собравшимися делились и артисты театра кукол. Они же устроили для самых маленьких зрителей сразу несколько мини-спектаклей.

Фото: Zakon.kz

Хорошим настроением весь день с гостями фестиваля делились сотрудники алматинского театра для детей и юношества имени Натальи Сац. Для всех собравшихся подготовили театральное представление.

Фото: Zakon.kz

Пока в одной части города показывали успехи и достижения той, советской, Алма-Аты, на Арбате вовсю работала праздничная ярмарка, на которой продавали сувениры с символикой города, были и работы в стиле ретро, нашлось место и ручным изделиям, некоторые из них мастера создали прямо на месте.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

И финальной нотой фестиваля стало выступление казахстанской группы, которая исполнила кавер-версию песни Come Together легендарной английской рок-группы The Beatles.

В эти минуты на площади "Астана" стартовал фестиваль современной музыки GAKKU ДАУЫСЫ.

Стоит отметить, что это самый масштабный казахстанский нон-стоп фестиваль в прямом эфире со 100% живым звуком.

В программе самые топовые артисты: Ninety One, Айкын, Кайрат Нуртас, Alzabi, Madi Rymbaev, Mdee, Darkhan Juzz, Курмаш Маханов, Ayree, Али Окапов, Amre, Mona Songz, Say Mo, Ерке Есмахан, Qanay и др.