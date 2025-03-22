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Общество

В Астане 22 марта продолжается масштабное празднование Наурыз мейрамы

Наурыз, юрты, Астана, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 13:56 Фото: акимат Астаны
22 марта жители и гости столицы смогут вновь окунуться в атмосферу весеннего праздника. Народные гуляния продолжатся во всех районах города, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате подчеркивают, что праздничные программы продолжаются и в жилых массивах Астаны.

Фото: акимат Астаны

На городской площади (перед зданием столичного акимата), на площадях монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона "Астана-Арена", в парке Гашыктар и на площадке EXPO открылись ярмарки ремесленников. Здесь также организованы традиционные угощения, проходят соревнования по национальным видам спорта с ценными призами и памятными подарками для победителей. Участники соревнуются в поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, асык ату, казакша курес, кой котеру.

Фото: акимат Астаны

На площадках выступают звезды казахстанской эстрады, городские коллективы. В их числе Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Айдар Байділдин, Трио "Алтын", группа "Арт домбыра", Мади Кадыров, Ғалымжан Жолдасбай, Нүркен Якияев, группа Меломен, Жаксыкелді Маясаров, дуэт "Казакия", Айгерім Мамырова, Кеңес Әлімжан, Ғаділбек Жанай, Маржан Арапбаева, Нұрлан мен Мұрат, Асхат Тарғын, Айгүл Иманбаева, Этно ансамбль "Алтын", группы ДиАрт и Байтерек, Ернар Жұматаев и многие другие.

В 11:00 на городской площади в районе Сарыарка прошел чемпионат по "Қазақ күресі". Далее для зрителей организована концертная программа с участием звезд.

С 13:00 в районе Байконыр проходит концертная программа в парке Ататюрк. Во дворе по улице Торайгырова, 2 организовано большое праздничное мероприятие.

борьба, Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 13:56

Фото: акимат Астаны

В районе Сарайшык с 11:00 на площади у монумента "Қазақ елі" начались праздничные гуляния с соревнованиями по национальным видам спорта, ярмаркой ремесленников и праздничной торговлей. В 13:00 началась концертная программа со звездами эстрады.

Праздничная программа с 13:00 началась и на территории Дворца школьников.

Концерты, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля проходят с 12:00 на территорий спортивного комплекса "SANA", Аллеи "Күйшілер", сквера "Алма" по проспекту Р. Қошқарбаева, 80/1, на площадке "Дома дружбы".

В районе Нура на стадионе "Астана-Арена" праздник начался в 11:00.

Фото: акимат Астаны

В парке Гашыктар напротив ТРЦ "Хан Шатыр" посольства Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана установили праздничные юрты в национальных колоритах. Здесь астанчане и гости города могут увидеть отличительные особенности празднования Наурыза в разных культурах, а также купить узбекский, туркменский, таджикский или кыргызстанский плов и национальные напитки.

Кроме того, в сквере микрорайона Жағалау (ул. Сығанак, 1) развернулся гастрономический фестиваль с конкурсами, концертами и развлечениями для всей семьи.

Напомним, в рамках декады "Наурызнама", которая стартовала 14 марта, в Астане проходит более 200 праздничных мероприятий – концерты, выставки, спектакли и фестивали, посвященные великому празднику весны.

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Андрей Дюсупов
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