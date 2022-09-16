Хабиб Нурмагомедов обратился к Геннадию Головкину
Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион мира промоушена UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к Геннадию Головкину, который 17 сентября (18 сентября в 06:00 по времени Нур-Султана) выйдет на третий бой с Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.
Легендарный файтер UFC в Instagram 16 сентября обратился к знаменитому казахстанскому боксеру.
Удачи тебе, Гена! Сделай это для своих болельщиков! Хабиб Нурмагомедов
В ночь с 16 на 17 сентября пройдет официальное взвешивание GGG и Сanelo.
Прямая трансляция боя пройдет на Первом канале Евразия и начнется 18 сентября в 06:00 по времени Нур-Султана.
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