Хабиб Нурмагомедов обратился к Геннадию Головкину

Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион мира промоушена UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к Геннадию Головкину, который 17 сентября (18 сентября в 06:00 по времени Нур-Султана) выйдет на третий бой с Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.

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