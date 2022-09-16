Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев отметил прочное партнерство Казахстана и Пакистана

встреча Фото: akorda.kz
Глава государства встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом 16 cентября. Приветствуя Шахбаза Шарифа, Касым-Жомарт Токаев вновь выразил свои соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность поддерживать Пакистан.

Глава государства подчеркнул, что страны установили прочное партнерство и содержательный политический диалог. Казахстан и Пакистан работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей.

Пакистан, Казахстан

Фото: akorda.kz

В свою очередь Шахбаз Шариф выразил признательность президенту Казахстана за поддержку его страны в сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения. Он готов укреплять казахско-пакистанское сотрудничество, наращивать торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Стороны обменялись мнениями по региональной безопасности.

Читайте также

Политолог: деятельность ШОС привлекает внимание всего мирового сообщества

О чем говорил Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС

Токаев представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС

Ирина Лукичева
Казахстан Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
отопление Нур-Султан
Когда дадут отопление в Нур-Султане
В Алматы изменит движение автобусный маршрут
В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления