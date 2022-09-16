Токаев отметил прочное партнерство Казахстана и Пакистана

Фото: akorda.kz

Глава государства встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом 16 cентября. Приветствуя Шахбаза Шарифа, Касым-Жомарт Токаев вновь выразил свои соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность поддерживать Пакистан. Глава государства подчеркнул, что страны установили прочное партнерство и содержательный политический диалог. Казахстан и Пакистан работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей. Фото: akorda.kz В свою очередь Шахбаз Шариф выразил признательность президенту Казахстана за поддержку его страны в сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения. Он готов укреплять казахско-пакистанское сотрудничество, наращивать торгово-экономическое взаимодействие двух стран. Стороны обменялись мнениями по региональной безопасности. Читайте также Политолог: деятельность ШОС привлекает внимание всего мирового сообщества О чем говорил Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС Токаев представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС

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