Токаев отметил прочное партнерство Казахстана и Пакистана
Президент отметил, что Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность поддерживать Пакистан.
Глава государства подчеркнул, что страны установили прочное партнерство и содержательный политический диалог. Казахстан и Пакистан работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей.
Фото: akorda.kz
В свою очередь Шахбаз Шариф выразил признательность президенту Казахстана за поддержку его страны в сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения. Он готов укреплять казахско-пакистанское сотрудничество, наращивать торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
Стороны обменялись мнениями по региональной безопасности.