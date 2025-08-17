#АЭС в Казахстане
Токаев направил в Пакистан телеграмму с соболезнованиями

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 15:14 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате наводнений и проливных дождей в Пакистане.

"Выражаю свои искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.

После сильных дождей и наводнений в Пакистане и Индии число погибших достигло 365 человек, из них минимум 300 – в Пакистане. После затопления ряда населенных пунктов многие жители числятся пропавшими.

Ранее также стало известно, что сильное наводнение в Китае унесло жизни 13 человек.

Андрей Дюсупов
