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Появилось видео задержания устроивших самосуд над "закладчиками" наркотиков в Актау

Появилось видео задержания устроивших самосуд над "закладчиками" наркотиков Фото: Zakon.kz
Кадры задержания участников избиения "закладчика" наркотиков опубликовала полиция Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

16 сентября в пресс-службе ДП региона также прокомментировали фотографию, которую рассылают в соцсетях с якобы подозреваемыми, отметив, что личные данные, указанные на фото, не соответствуют действительности.

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Вместе с тем сообщаем, что на данный момент трое подозреваемых в масках, применивших насилие к двум гражданам с помощью биты и кувалды, водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау. Пресс-служба ДП Мангистауской области

В настоящее время Департамент полиции проводит служебную проверку по факту установления личности распространителя.

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