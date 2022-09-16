В столице Казахстана провели акцию бесплатных консультаций "Народный юрист"

Акция стартовала в Алматы, Нур-Султане, Конаеве, Актобе, Таразе, Туркестане, Актау, Костанае, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Павлодаре, Караганде, Балхаше, Уральске, Кызылорде, Шымкенте, Атырау, Кокшетау, Талдыкоргане и Семее.

Фото: Zakon.kz

Организаторами мероприятия выступили Агентство по противодействию коррупции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", органы государственной власти, известные юристы и адвокаты.

Цель проекта – повышение правовой грамотности и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, особенно уязвимым слоям населения: малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями, представителям малого и среднего бизнеса, студентам и многим другим.

Фото: Zakon.kz

По словам председателя Палаты юридических консультантов города Нур-Султана Ануарбека Искакова, акцию впервые начали проводить в 2016 году, и проводилась она ежегодно. Нынешняя акция первая после перерыва во время пандемии и отличается от предыдущих годов своей масштабностью.

Если на первых акциях было 15-20 юристов, то сейчас принимают участие 70 юристов и адвокатов, а также 30 представителей госорганов. Как правило, самые востребованные вопросы социального характера и касающиеся алиментов. Некоторые также интересуются вопросами возмещения ущерба после ДТП. Председатель Палаты юридических консультантов города Нур-Султана Ануарбек Искаков

Он добавил, что по количеству граждан, которые посещают акцию, лидируют крупные города, такие как Нур-Султан, Алматы и Шымкент, где за день обращаются свыше 300 человек.

В этом году есть ожидание, что будет больше. Во-первых, два года не было такой акции. Во-вторых, у людей всегда есть вопросы правового характера. Поэтому ожидаем, что будет порядка 500 человек. Председатель Палаты юридических консультантов города Нур-Султана Ануарбек Искаков

Руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов напомнил, что акция проводится при взаимодействии с антикоррупционным ведомством.

Он уточнил, что население воспринимает такие акции, как бесплатную правовую помощь, а профильное ведомство – уже как один из важнейших элементов предупреждения коррупционных правонарушений.

Это так же, как один из элементов Слышащего государства. Для человека, который обратился, становится понятнее механизм реализации своих прав. Сегодня такие мероприятия помогают взаимодействию населения и госорганов. Полагаю, что с каждым годом акция будет охватывать больший круг субъектов, которые будут оказывать помощь. Руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов

Отмечается, что география проведения акции "Народный юрист" расширяется с каждым днем. Помимо крупных городов, к ней намерены присоединиться другие населенные пункты – райцентры, аулы и села во всех областях страны.

Фото: Zakon.kz

Акция полюбилась простым казахстанцам. Так, например, жительница столицы Жулдыз Оспанова пришла, чтобы ей помогли составить иск.

Мне кажется, помощь такая нужна, потому что очень много есть людей, кому нужна юридическая помощь. Несмотря на то, что я сама окончила юридический факультет, в каких-то вопросах всегда нужна подсказка или помощь в составлении заявления. Житель столицы Жулдыз Оспанова

Другой посетитель Равиль Нуртазин добавил, что им оказали юридическую консультацию по вопросам имущества и алиментов. Об акции узнал от знакомых, которые рассказали, что 16 сентября будут оказывать юридическую помощь для всех желающих.

Фото: Zakon.kz