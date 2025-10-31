#Народный юрист
События

В Шымкенте прошла республиканская акция "Народный юрист"

народный юрист, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 21:17 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
31 ноября в городе Шымкенте состоялась республиканская акция "Народный юрист", направленная на повышение правовой грамотности населения и оказание гражданам бесплатной юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие прокурор города Шымкента Габит Муканов, заместитель акима города Сарсен Куранбек, представители 42 государственных и правоохранительных органов, а также частные судебные исполнители, нотариусы, адвокаты и специалисты коммунальных предприятий. Кроме того, при поддержке молодежи города в акции приняли участие волонтерские организации.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Посетители получили бесплатные юридические консультации от ведущих специалистов и смогли получить конкретные ответы на волнующие их вопросы.

Проект "Народный юрист" сегодня стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам. С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках граждан бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители государственных органов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Как говорил древнегреческий философ Платон: "Сильное государство начинается с защищенных граждан! Поэтому здесь и сегодня на одной площадке собрались представители всех государственных и правоохранительных органов, чтобы оказать бесплатную и доступную юридическую помощь каждому", – подчеркнул прокурор города Шымкента Габит Муканов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В ходе акции более 1000 жителей Шымкента получили бесплатные консультации по вопросам семейного, трудового, земельного, гражданского и административного законодательства.

Кроме того, гражданам были разъяснены пути защиты своих прав, порядок обращения в государственные органы и возможности получения бесплатной юридической помощи.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Особый акцент акции сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

Республиканская акция "Народный юрист" продолжит свою работу, реализуя инициативы, направленные на повышение правовой грамотности граждан, укрепление принципов справедливости и верховенства закона.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
