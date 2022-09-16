В Мангистау оштрафовали компанию, сливающую черную воду в озеро Караколь

В Мангистаской области оштрафована компания, сливающая черную воду в озеро Караколь, сообщает Zakon.kz.

Результаты лабораторных анализов пока неизвестны.

В Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что во время работы во временном вахтовом городке грунтовая вода поднялась на поверхность земли и потекла в озеро Караколь.

По данному факту инспекцией в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях был составлен протокол в отношении подрядной организации и наложен штраф в размере 30 МРП. В настоящее время слив воды в озеро прекращен, грунтовая вода на специальной технике вывозится в другую местность, – сообщили вечером 16 сентября в ведомстве.

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14 сентября блогеры зафиксировали слив черной жидкости в озеро Караколь. Озеро является заказником республиканского значения. Здесь обитают и зимуют несколько тысяч птиц, в том числе и краснокнижных. Экологи взяли пробы.

Кирилл Александров