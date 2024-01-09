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Убийственный слив? Экологи Актау исследуют пробы воды из озера, где гибнут лебеди

Погибшие лебеди в Актау, слив из отеля Риксос, экологи проверяют факт слива загрязняющих веществ из отеля Риксос Фото: Facebook/Азамат Сарсенбаев
Экологи отправят на исследование черную воду, которая сливалась в озеро Караколь из фешенебельного отеля, передает Zakon.kz.

Видео о том, что отель "Риксос" сливает воду в озеро Караколь, где все эти дни обнаруживают мертвых лебедей, разлетелось по соцсетям. Экологи выехали на место, однако в первый раз слив не обнаружили. На следующий день слив был, были взяты пробы воды непосредственно из трубы.


Специалисты лабораторно-аналитического контроля взяли пробы воды из озера и отправили на исследование. 

"В случае установления превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ будут приняты соответствующие меры в соответствии с законом РК. Что касается того, могли ли повлиять эти слива на гибель лебедей, пока не можем сказать. Сейчас в область прибыли орнитологи. Мы передадим им все исследования. Но с момента начала гибели лебедей на озере уже были отобраны пробы воды на химический состав и превышения загрязняющих веществ обнаружено не было", - рассказал Магжан Галымов, и.о. руководителя департамента экологии по Мангистауской области. 

Если факт наличия загрязняющих веществ будет установлен, то отелю грозит штраф. Его размер будет зависеть от объема загрязняющей жидкости. К слову, этот отель уже был оштрафован в прошлые годы именно за слив в Караколь. Тогда размер штрафа составил 76 млн тенге. Между тем, случаи гибели лебедей фиксировали и в прошлые годы. Однако такого массового падежа еще не было.

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