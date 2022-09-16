Зарина Нургалиева завоевала "золото" на ЧМ по шахматам в Румынии
Фото: Facebook/Darmen Sadvakasov
Юная казахстанская шахматистка Зарина Нургалиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Румынии среди девушек до 14 лет, сообщает Zakon.kz.
Об этом в Facebook написал вице-президент Федерации шахмат Казахстана Дармен Садвакасов.
Также на чемпионате казахстанец Казбек Ногербек завоевал серебряную медаль в категории до 18 лет, а казахстанец Ансат Алдияр - бронзу до 14 лет.
В итоге сборная Казахстана в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет по неофициальному медальному зачету на втором среди 72 стран мира
Поздравляю тренеров детско-юношеской сборной Евгения Владимирова и Антона Филиппова и личных тренеров спортсменов с отличным результатом!Вице-президент Федерации шахмат Казахстана Дармен Садвакасов
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