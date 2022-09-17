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Мама избитого старшеклассника в Талгаре уверена, что на него напали несколько человек

Мама избитого старшеклассника считает нападавших Фото: pixabay
Мама старшеклассника, пострадавшего в драке около школы №2 в городе Талгаре Алматинской области, уверена, что на ее сына напали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

Администрация школы утверждает, что причиной инцидента стал конфликт между двумя старшеклассниками и группового избиения не было, передает КТК.

Разговаривая с сыном, я спросила, из-за чего это произошло. Оказывается, трое 11-классников хотели побить моего ребенка, который учится также в этой школе, только в девятом классе. Узнав об этом, мой старший сын решил выяснить, в чем дело, и заступиться за братишку. Но, к сожалению, мирно урегулировать не удалось. Мне сказали, что его избивали несколько человек. Сапаргуль Байимова

Со слов директора, драка произошла между двумя учениками одиннадцатых классов. Однако признает, что нападавшего уже привлекали к дисциплинарной ответственности.

Этот мальчик, конечно, был на особом контроле когда-то. Он был исключен со школы в седьмом классе. Потом в прошлом году этого мальчика приняли в 10-й класс. И он уже в этом году, даст Бог, заканчивает 11-й класс. Были какие-то поступки, что его, оказывается, исключали со школы, но он вернулся. Директор общеобразовательной средней школы №2 города Талгара Замзагуль Мушрапилова

Врачи диагностировали у 17-летнего парня черепно-мозговую травму. В больнице он пробудет неделю.

При поступлении состояние больного – средней тяжести. При поступлении произведено полное обследование, лабораторное обследование, КТ, консультация невропатолога. Врач-травматолог ЦРБ Талгарского района Руслан Турекулов

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Факт потасовки зарегистрировали в полиции Талгарского района. Сейчас стражи порядка проверяют все обстоятельства случившегося. Директору школы, его заместителю и классному руководителю в областном управлении образования объявили выговоры.

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Константин Вноровский
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