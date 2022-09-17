Диетолог развенчала миф о пользе салатов

В случае, если без салата не обойтись, лучше не резать ингредиенты мелкими кусочками, а рвать руками крупными кусками. Для некоторых продуктов тщательная переработка идет в минус, сообщает Zakon.kz.

Овощи и фрукты лучше всего употреблять целиком и не готовить из них салаты. Так быстрее приходит чувство насыщения и сжигаются калории. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, пишет ura.ru.

По ее словам, полезнее для жевательного аппарата, для сжигания калорий, притока крови, для чувства насыщения самостоятельное пережевывание цельных овощей или фруктов.

Если при производстве салата происходит контакт с какими-то железными элементами, это терки, кухонные комбайны, то быстрее идут процессы окисления. Правда, если вы съедите этот салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если будете его хранить долго, то часть витаминов будет потеряна. Дарья Русакова

Сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина подчеркнула, что овощи для салата также вредно мелко резать.

Для некоторых продуктов тщательная переработка идет в минус. Если овощной салат или из фруктов мы мелко-мелко порежем, то он быстрее окислится. Елена Соломатина

Поэтому иногда даже рекомендуется рвать ингредиенты руками или добавлять крупными кусками, не мельчить. Это необходимо для того, чтобы не было соприкосновения с металлом.