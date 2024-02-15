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Миф о хлебе развенчали диетологи

диетологи развенчали миф о хлебе Фото: Zakon.kz
Британские диетологи Хелен Бонд и Азмина Говинджи рассказали, что в норме хлеб не вызывает вздутия живота у большинства людей. Также этот продукт не является непосредственной причиной увеличения веса, сообщает Zakon.kz.

Daily Mail отмечает, что многие люди исключают хлеб из рациона из-за опасений по поводу увеличения веса и вздутия живота. По мнению диетолога, целиакия (непереносимость белка злаков, глютена) встречается у одного человека из ста. Иногда пшеница может вызвать вздутие живота у некоторых людей с чувствительным кишечником. Тем не менее для большинства людей хлеб безопасен.

Как уточняется, фабричный упакованный хлеб классифицируется как ультрапереработанный пищевой продукт. Однако не все виды хлеба оказывают негативное воздействие на здоровье, несмотря на наличие в составе эмульгаторов и консервантов.

Диетолог отметила, что хлеб из муки грубого помола может стать отличным дополнением к сбалансированному рациону.

Специалист по питанию Азмина Говинджи также заявила, что не стоит бояться и свежего зернового хлеба, который продается в супермаркетах. Важно употреблять хлеб в умеренных количествах, чтобы избежать набора веса. Любители белого хлеба, который содержит мало клетчатки, могут есть его вместе с семенами подсолнечника. Это позволит обеспечить организм необходимыми пищевыми волокнами.

Ранее сообщалось, что мужчинам и женщинам нужен разный рацион.

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