В 8-й раз сбежала из дома школьница в Нур-Султане

В полицию столицы обратилась жительница города с заявлением о том, что 14 сентября в 19:30 ушла из дома по улице Казыбек би и не вернулась ее дочь, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции рассказали, что на поиски пропавшей девочки был ориентирован личный состав. Полицейские обследовали места, где может находиться несовершеннолетняя. Опрашивались очевидцы, которые могли ее видеть.

В результате школьница нашлась и была передана матери в целости и сохранности.

Как отметили в полиции, это не первый побег подростка, она уже уходила из дома семь раз. Кроме того, полицейские неоднократно проводили с девочкой профилактические беседы, и она была взята на особый контроль.

Инспектор по делам несовершеннолетних подготовил материал на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города по вопросу направления подростка в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением.

Окончательное решение будет принято Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних.

В департаменте полиции порекомендовали родителям контролировать поведение и местонахождение детей вне дома и напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.