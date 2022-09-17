Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В 8-й раз сбежала из дома школьница в Нур-Султане

В Нур-Султане найдена сбежавшая школьница Фото: Zakon.kz
В полицию столицы обратилась жительница города с заявлением о том, что 14 сентября в 19:30 ушла из дома по улице Казыбек би и не вернулась ее дочь, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции рассказали, что на поиски пропавшей девочки был ориентирован личный состав. Полицейские обследовали места, где может находиться несовершеннолетняя. Опрашивались очевидцы, которые могли ее видеть.

В результате школьница нашлась и была передана матери в целости и сохранности.

Как отметили в полиции, это не первый побег подростка, она уже уходила из дома семь раз. Кроме того, полицейские неоднократно проводили с девочкой профилактические беседы, и она была взята на особый контроль.

Инспектор по делам несовершеннолетних подготовил материал на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города по вопросу направления подростка в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением.

Окончательное решение будет принято Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних.

В департаменте полиции порекомендовали родителям контролировать поведение и местонахождение детей вне дома и напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

Читайте также

В Усть-Каменогорске найдена пропавшая 9-летняя девочка

Схрон с оружием найден в Алматинской области

Появилось видео задержания устроивших самосуд над "закладчиками" наркотиков в Актау

Лариса Черненко
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
торги на бирже
Курсы валют на 17-18 сентября
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
Бокс Взвешивание
Головкин оказался тяжелее Канело на процедуре взвешивания
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления