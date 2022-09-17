Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Головкин и Альварес определились с перчатками на третий поединок

Бокс Выбор Перчаток Фото: Instagram/gggboxcing
За сутки до третьего боя казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль Канело Альварес (57-2-2, 39 КО) выбрали перчатки на предстоящий третий бой, сообщает Zakon.kz.

В итоге 18 сентября утром Геннадий Головкин выйдет на ринг Лас-Вегаса в перчатках черного цвета, а Канело будет боксировать в зеленых.

Прямая трансляция поединка между Головкиным и Канело пройдет на Первом канале Евразия 18 сентября и начнется в 06:00 по времени Нур-Султана. Перед началом боя между GGG и Canelo гимн Казахстана споет Димаш Кудайберген.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Бейбит Жукаев чуть не сотворил сенсацию на турнире в Турции

"Барыс" уступил в повторной встрече чемпиону КХЛ-2021

Казахстанский промоутер предчувствует победу Головкина над Канело

Куандык Шынасилов
Первый канал Евразия Головкин Геннадий Кудайберген Димаш
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курсы валют на 17-18 сентября
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
Бокс Взвешивание
Головкин оказался тяжелее Канело на процедуре взвешивания
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления