Головкин и Альварес определились с перчатками на третий поединок

За сутки до третьего боя казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль Канело Альварес (57-2-2, 39 КО) выбрали перчатки на предстоящий третий бой, сообщает Zakon.kz.

В итоге 18 сентября утром Геннадий Головкин выйдет на ринг Лас-Вегаса в перчатках черного цвета, а Канело будет боксировать в зеленых.

Прямая трансляция поединка между Головкиным и Канело пройдет на Первом канале Евразия 18 сентября и начнется в 06:00 по времени Нур-Султана. Перед началом боя между GGG и Canelo гимн Казахстана споет Димаш Кудайберген.

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