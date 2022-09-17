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В Алматы проходит международный турнир по настольному теннису

Международный турнир по настольному теннису в Алматы Фото: пресс-служба акима Алматы
Международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty посетил аким Алматы Ерболат Досаев. Турнир организовали при поддержке Минкультуры и спорта, НОК РК, а также акимата, сообщает Zakon.kz.

Событие международного масштаба – турнир серии Contender – проходит в Казахстане впервые с 13 по 18 сентября в новом Центре настольного тенниса ADD.

В соревнованиях принимают участие 140 атлетов из 28 стран мира.

WTT Contender Almaty

Фото: пресс-служба акима Алматы

В числе участников турнира выступают многократный призер Олимпийских игр и победитель Кубка мира Дмитрий Овчаров (Германия), бронзовый призер Олимпийских игр Линь Юньжу (Китайский Тайбэй), серебряный призер Чемпионата мира Маттиас Фальк (Швеция), чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Данг Цю (Германия), бронзовый призер Чемпионата мира Ан Джэ-хён (Южная Корея) и другие.

WTT Contender Almaty

Фото: пресс-служба акима Алматы

Казахстан на соревнованиях представляют 11 мужчин и 11 женщин, среди которых лидер сборной, участник Олимпийских игр Рио-2016, Токио-2020 и победитель международных турниров Кирилл Герасименко, а также многократный призер международных стартов, обладатель бронзы юношеского чемпионата Азии Алан Курмангалиев.

Досаев на турнире WTT Contender Almaty

Фото: пресс-служба акима Алматы

Призовой фонд турнира составил 75 тыс. долларов.

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