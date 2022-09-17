На юге Казахстана вновь налаживают производство сахара

С 19 сентября свекловодческие хозяйства Байзакского и Жамбылского районов начнут заключать договоры с сахарными заводами. С 26 сентября заводы Жамбылской области будут готовы к поступлению сырья. Уборку сахарной свеклы начнут лишь в первых числах октября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

После бума с дефицитом сахара в стране весной и летом 2022 года на юге Казахстана всерьез взялись за восстановление выращивания сахарной свеклы и производства сахара.

Специалисты сахарных заводов и управления сельского хозяйства Жамбылской области провели таксацию, согласно которой на приемные пункты сахарных заводов планируется доставить около 139 тыс. тонн кондиционного сырья.

Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Шакир Момынкулов, ТОО "Меркенский сахарный завод" будет готово принимать сырье с 26 сентября.

В целом урожайность свеклы ожидается высокой – 375,5 центнеров с гектара. Ожидаемый валовый сбор определен на уровне 138,9 тыс. тонн, в чистом виде это 127,8 тыс. тонн. Переработкой свеклы в области занимается только Меркенский сахарный завод, и приемный пункт будет действовать только здесь. Шакир Момынкулов

Областное сельхозуправление договорилось с руководством сахарного завода о том, что для хозяйств, которым придется доставлять сахарную свеклу на приемный пункт издалека, будет установлена компенсация в размере 4 тенге за килограмм сданного сырья.

Жамбылская область является одним из основных регионов по выращиванию сахарной свеклы. Всего, по данным управления сельского хозяйства, в 2022 году в области выращиванием сахарной свеклы занимаются 69 сельхозтоваропроизводителей. Практически все хозяйства при возделывании этой культуры использовали капельное и дождевальное орошение.

Самые большие площади сахарной свеклы в этом году в районах: Шуском – 1820 га, Меркенском – 1780 га и Байзакском – 1 тыс. га. Общая площадь посевов составила 5495 га, но многие посевы пострадали из-за града. В итоге уборка будет проведена с 3699 гектаров свекловичных полей.

Для сравнения, в 2022 году площади посева сахарной свеклы составили 6,1 тыс. га, в 2021 году – 5,6 тыс. га.

По словам специалистов, ожидаемого объема сырья будет достаточно, чтобы загрузить оборудование по переработке сахарной свеклы на полтора-два месяца. В результате переработки из тонны сырья выходит 100-150 тонн сахара-песка. Ориентировочно из полученного жамбылскими фермерами урожая произведут 12-19 тыс. тонн сахара.

Дефицит сахара возник в стране из-за снижения посевов сахарной свеклы. Согласно данным Бюро нацстатистики, если в 2003 году урожайность сахарной свеклы в РК составляла 210,4 центнеров с одного гектара, то уже в 2012 году – 168,2 ц/га.

Площади под посевы сахарной свеклы тоже сокращались. К примеру, в Жамбылской области в 2003 году овощ выращивали на площади 5 тыс. га, в 2006 году только 0,3 тыс. га, в 2007 году вообще не отводили поля под посевы сахарной свеклы. В 2012 году ситуация немного улучшилась – 5,4 тыс. га. В 2021 году в Жамбылской области произвели 160,3 тыс. тонн сахарной свеклы с урожайностью 310,9 ц/га (на 26,8 тыс. тонн больше, чем в 2020-м).

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что пока Жамбылская область еще не достигла показателей начала 2000-х годов.