Зависимостью Казахстана от импорта сахара обеспокоен сенатор Сакен Арубаев

Сенатор Сакен Арубаев на пленарном заседании палаты 19 сентября 2024 года в своем депутатском запросе затронул проблему недостаточной переработки сахарной свеклы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам парламентария, сейчас ключевой задачей является снижение импортозависимости и поддержка индустрии сахарной свеклы как стратегической отрасли сельского хозяйства.

"Однако в сфере производства сахара сохраняются проблемы, такие как устаревшие технологии, климатические изменения и зависимость от импорта. Государственная поддержка, включая увеличение субсидий на сахарную свеклу, способствовала росту посевных площадей – с 13,4 тыс. га до 25,2 тыс. га. Это дало возможность увеличить валовой сбор до 1,2 млн тонн. Тем не менее проблемы с переработкой сахара остаются актуальными, поскольку велик риск того, что существующие заводы не смогут переработать всю произведенную аграриями свеклу", – озвучил Арубаев.

С его слов, по данным акиматов Жамбылской и Жетысуской областей, в этом году валовой сбор сахарной свеклы ожидается на уровне 1,2 млн тонн. Меркенский сахарный завод в Жамбылской области должен перерабатывать 450 тыс. тонн продукции, но из-за устаревшего оборудования мощность завода фактически не превышает 300 тыс. тонн.

"В то же время Таразский сахарный завод не имеет оборудования для переработки сахарной свеклы, а занимается только переработкой сахарного тростника. Вопрос в том, сможет ли Аксуский сахарный завод в полной мере освоить 560 тыс. тонн продукции, собираемой в Жетысуской области? Это означает, что сахарные заводы в нашей стране не имеют достаточного потенциала для переработки ожидаемой продукции в этом году. Если учесть мощность существующих в стране заводов, которые могут перерабатывать 870 тыс. тонн сахарной свеклы в год, то у крестьян возникает закономерный вопрос: "Где мы будем реализовывать оставшиеся 295 тыс. тонн сахарной свеклы?" – сказал депутат.

Он подчеркнул, что даже если полностью переработать всю выращенную сахарную свеклу, получится лишь 120 тыс. тонн сахара, тогда как годовая потребность страны составляет 550 тыс. тонн, что делает Казахстан зависимым от импортного сахара.

Депутат призвал правительство принять меры по привлечению инвестиций для расширения мощностей перерабатывающих заводов, строительству новых предприятий в ключевых регионах, улучшению инфраструктуры для переработки сахарной свеклы, снижению транспортных затрат и строительству складов для хранения сахарной свеклы, чтобы снизить потери урожая и повысить эффективность переработки.

Ранее стало известно, что социально значимые биржевые товары появятся в Казахстане.