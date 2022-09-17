Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Из приграничных районов Кыргызстана эвакуировали почти 137 тысяч человек

почти 137 тыс. человек эвакуированы из Баткенской области Фото: МЧС КР
Из зоны конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана из Баткентской области эвакуировали 136 тыс. 770 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, во временных приютах по области разместили 4 тыс. 458 человек.

В эвакуации были задействованы 7 тыс. 498 работников, 335 единиц техники. Со стороны Госматрезерва, Ошской области и ООН в регион отправлены товарные материальные ценности, говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Баткенскую область поступило 106,6 тонн гуманитарной помощи, из них 33,5 тонн отправлены для раздачи в Маргунский айылный аймак.

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того была достигнута договоренность о прекращении огня.

Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также

"Не отдадим ни метра земли": Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам

В ОДКБ прокомментировали ситуацию на кыргызско-таджикской границе

Режим ЧС ввели в Баткенской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном

Лариса Черненко
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курсы валют на 17-18 сентября
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
Бокс Взвешивание
Головкин оказался тяжелее Канело на процедуре взвешивания
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления