Из приграничных районов Кыргызстана эвакуировали почти 137 тысяч человек

Из зоны конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана из Баткентской области эвакуировали 136 тыс. 770 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, во временных приютах по области разместили 4 тыс. 458 человек.

В эвакуации были задействованы 7 тыс. 498 работников, 335 единиц техники. Со стороны Госматрезерва, Ошской области и ООН в регион отправлены товарные материальные ценности, говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Баткенскую область поступило 106,6 тонн гуманитарной помощи, из них 33,5 тонн отправлены для раздачи в Маргунский айылный аймак.

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того была достигнута договоренность о прекращении огня.

Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.