Землетрясение произошло на границе Таджикистана и Кыргызстана. На территории Казахстана подземные толчки не ощущались, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 22 марта 2024 года в 08:47 в Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр – в 592 км на юго-запад от города на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения: 11.9.

Магнитуда MPV: 5.0.

Координаты эпицентра: 39.44° с.ш. 71.89° в.д.

Глубина: 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.

Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы.

