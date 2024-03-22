Землетрясение произошло на границе Таджикистана и Кыргызстана
Фото: Zakon.kz
Землетрясение произошло на границе Таджикистана и Кыргызстана. На территории Казахстана подземные толчки не ощущались, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 22 марта 2024 года в 08:47 в Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр – в 592 км на юго-запад от города на границе Таджикистана и Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения: 11.9.
- Магнитуда MPV: 5.0.
- Координаты эпицентра: 39.44° с.ш. 71.89° в.д.
- Глубина: 5 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы.
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