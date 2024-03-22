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Землетрясение произошло на границе Таджикистана и Кыргызстана

Землетрясение произошло в Алматы без ощутимости, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 09:58 Фото: Zakon.kz
Землетрясение произошло на границе Таджикистана и Кыргызстана. На территории Казахстана подземные толчки не ощущались, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 22 марта 2024 года в 08:47 в Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр – в 592 км на юго-запад от города на границе Таджикистана и Кыргызстана. 

  • Энергетический класс землетрясения: 11.9.
  • Магнитуда MPV: 5.0. 
  • Координаты эпицентра: 39.44° с.ш. 71.89° в.д.
  • Глубина: 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.

Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы.

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