Конный марафон "Ұлы Дала Жорығы" стартовал из столицы в Туркестан

При поддержке партии Amanat стартовал республиканский конный марафон "Ұлы Дала Жорығы". Более 100 всадников из всех регионов страны пройдут расстояние в 1200 км из столицы до Туркестана, посетив сакральные места Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии старта первого конного марафона принял участие председатель партии Amanat Ерлан Кошанов. Открывая мероприятие, он зачитал приветственное слово президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Наши предки писали историю Великой Степи верхом на коне. Можно с уверенностью утверждать, что скакун является символом нашего народа. Мы прямые наследники той культуры кочевников. Сегодня мы должны всесторонне укреплять национальную идентичность. Всадники, представляющие все регионы страны, совершат переход по нашим бескрайним казахским степям, завершив свой путь в священном городе Туркестане. Эта гонка – испытание для настоящих мужчин. Данный проект призван придать дополнительный импульс патриотическому воспитанию нашей молодежи, – говорится в приветствии главы государства.

Обращаясь к участникам марафона, председатель партии подчеркнул, что Amanat всецело содействует популяризации и развитию национальных видов спорта.

Фото: пресс-служба партии Amanat

По инициативе главы государства в стране проводятся масштабные изменения. Мы стоим у истоков большого пути к построению Справедливого Казахстана. Символично, что конный марафон впервые стартует в этот важный исторический период. Участникам марафона предстоит преодолеть сложный путь по необъятным степям, который когда-то совершали наши предки. Желаю всем вам удачи. Ерлан Кошанов

В церемонии открытия также приняли участие министр культуры и спорта Даурен Абаев, аким столицы Алтай Кульгинов, депутаты Парламента и общественные деятели.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Как отметили организаторы, не имеющий аналогов в мировой практике марафон будет всецело способствовать закреплению бренда Казахстана как центра всаднической культуры.

Марафон разделен на 12 участков длиной 100 км каждый. В байге примут участие по одной команде из каждого региона страны. Уникальный марафон позволит участникам и зрителям проникнуться духом Великой Степи, посетить сакральные и исторические места древних тюрков, такие как мавзолеи Жошы хана, Алаша хана, первая столица Казахского ханства – город Созак и колыбель тюркской духовности – город Туркестан.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Команда, которая достигнет Туркестана первой, будет награждена титулом "Ұлы Дала сарбазы" и призовыми в размере 30 млн тенге. Обладатели 2-го и 3-го мест получат по 20 млн тенге и 15 млн тенге соответственно.

В период проведения марафона все участники будут обеспечены оборудованными местами отдыха, питанием и необходимой медицинской помощью.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Организаторами марафона выступили партия Amanat, общественный фонд The Great Steppe Tour, Ассоциация национальных видов спорта, Министерство культуры и спорта РК.