Всадники более чем из 10 стран будут соревноваться в международном марафоне-байге "Ұлы дала жорығы" на 500 км

Впервые в Казахстане в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников с 3 по 7 сентября 2024 года пройдет международный марафон-байге "Ұлы дала жорығы".

Ожидается, что в этом масштабном спортивном мероприятии примут участие команды более чем из 10 стран мира – Ирана, Турции, Венгрии, Кыргызстана, Южно-Африканской Республики, Российской Федерации и др.

В частности, сборная Кыргызстана провела многодневный конный марафон с целью отбора лучших скакунов для участия в "Ұлы дала жорығы".

Фото: SADAQ UTS

Вице-президент Федерации конного спорта Кыргызстана Манас Султанов заявил, что для команды из Кыргызстана большая честь принять приглашение на участие в марафоне-байге "Ұлы дала жорығы".

"В рамках подготовки к казахстанскому степному дерби состоялся многодневный отборочный марафон "Кочмондор журушу" на дистанцию 300 километров. Пусть каждой команде сопутствует удача, а победителей будет как можно больше. Желаю успеха самым выносливым и стремительным", – отметил М. Султанов.

Фото: SADAQ UTS

Марафон-байге стартует 3 сентября с поселения Ботай Северо-Казахстанской области, где более 5 тысяч лет назад впервые была одомашнена лошадь.

Сборная команда Кабардино-Балкарской Республики также готовится к участию в "Ұлы дала жорығы". Основатель конного клуба "АМД Кавказ" Ахъед Махов сообщил, что получил приглашение для участия в казахском дерби.

"Это особенно важно, что старт будет дан в поселении Ботай, которое считается сакральным и священным местом для всего человечества. Команда будет рада посетить эти места, наполненные легендами и историческими артефактами. Жди нас, Казахстан!" – отметил А. Махов.

Завершатся конные скачки 7 сентября в столице Казахстана городе Астана. Его победители примут участие в открытии 5-х Всемирных игр кочевников 8 сентября.

Фото: SADAQ UTS

"Ұлы дала жорығы" – это степная лаборатория по выявлению сильных пород лошадей.