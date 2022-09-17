Известные журналисты дали прогноз исходу поединка Головкин – Канело

Считанные часы остались до долгожданного боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Журналисты Леонид Юрьев и Ермухамед Маулен высказали свои мнения по предстоящему мега-файту, сообщает Zakon.kz.

Леонид Юрьев не понаслышке знает всю кухню бокса, так как сам в молодости надевал перчатки и выходил на ринг, даже дошел до уровня кандидата в мастера спорта. По его мнению, судьба этого "супербоя" решится после четвертого раунда.

Средний вес вообще очень опасная категория, здесь и скорость, и удар, и мощь, все знают, насколько сложно в этой весовой категории, и один удар может решить все. На мой взгляд, Альварес находится в более привилегированном положении, если посмотреть на его соперников, то там были серьезные и знатные ребята: Бивол, Филдинг, Плант, Сондерс... А у Головкина сложнейший поединок – это встреча с Сергеем Деревянченко. Сейчас мексиканец "затащил" казахстанца в свой вес, где ему комфортно, он злой и мотивирован. Я считаю, что четыре первых раунда будут очень хорошими, а потом может произойти все что угодно. По ощущениям, скорее Альваресу повезет и в этот раз. Леонид Юрьев

А вот известный футбольный комментатор Ермухамед Маулен встречу GGG и Канело поставил вровень с историческим классическим произведением.

Я бы сравнил этот бой с трилогией известного казахского писателя Ильяса Есенберлина – "Кочевники", третья часть – "Гибель Айдахара". Как и в том произведении, оба соперника не пощадят друг друга, будет кровавая битва. Но, если реально смотреть на вещи, Канело в своем золотом возрасте, на пике формы, за него играют возраст и мощь ударов. Безусловно, мы поддерживаем Гену, но, на мой взгляд, Альварес своей победы не упустит. Ермухамед Маулен

Прямая трансляция поединка между Головкиным и Канело пройдет на Первом канале Евразия 18 сентября и начнется в 06:00 по времени Нур-Султана. Перед началом боя между GGG и Canelo гимн Казахстана споет Димаш Кудайберген.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.