В Уральске мужчина умер на поле во время футбольного матча

Фото: Zakon.kz

Трагедия произошла днем на стадионе "Акжайык" во время республиканской спартакиады среди ветеранов старше 50 лет. На поле играли футболисты из Кызылординской и Туркестанской областей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 11:54. Сообщалось, что 59-летнему мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание. Приехав, врачи констатировали его смерть. Мужчина 1963 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Причину смерти смогут назвать только судмедэксперты, – говорится в сообщении.

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