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Енот выбежал на поле во время футбольного матча

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 08:08 Фото: X/MLS Communications
Енот выбежал на поле во время футбольного матча североамериканской MLS между "Филадельфия Юнион" и "Нью-Йорк Сити", сообщает Zakon.kz.

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Матч пришлось остановить, а затем стюарды почти три минуты пытались поймать енота. Комментатор заявил, что зверьку надо дать мяч, так как он "очень хорошо движется в центре полузащиты". Зрители за дриблинг дали еноту прозвище Ракиньо. В итоге енота поймали в мусорный бак, а затем выпустили на свободу.

"Неофициально енот Ракиньо провел сегодня вечером на поле 161 секунду, что стало максимальным показателем для енота в истории MLS", – пошутили в лиге.

Однако казахстанские пользователи соцсетей не были столь радостными и восторженными. В своих комментариях они осудили действия стюардов и ликование фанатов.

"Бедное животное, стресс на всю жизнь. Напугали его своими криками и суетой", – прокомментировала пользовательница Асем Ибраева.

В этом же ключе оставили сообщения и другие комментаторы, присоединиться или оппонировать которым можно на странице редакции в Instagram.

А в Хабаровском крае сбежавшая мартышка нападала на жителей местного поселка.

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