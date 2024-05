Енот выбежал на поле во время футбольного матча

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Матч пришлось остановить, а затем стюарды почти три минуты пытались поймать енота. Комментатор заявил, что зверьку надо дать мяч, так как он "очень хорошо движется в центре полузащиты". Зрители за дриблинг дали еноту прозвище Ракиньо. В итоге енота поймали в мусорный бак, а затем выпустили на свободу.

Unofficially, Raquinho the Raccoon spent 161 seconds on the field tonight, which was the most by a raccoon in @MLS history. https://t.co/0UON9qSDbT pic.twitter.com/RayNNzj17w