Енот выбежал на поле во время футбольного матча североамериканской MLS между "Филадельфия Юнион" и "Нью-Йорк Сити", сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Матч пришлось остановить, а затем стюарды почти три минуты пытались поймать енота. Комментатор заявил, что зверьку надо дать мяч, так как он "очень хорошо движется в центре полузащиты". Зрители за дриблинг дали еноту прозвище Ракиньо. В итоге енота поймали в мусорный бак, а затем выпустили на свободу.

"Неофициально енот Ракиньо провел сегодня вечером на поле 161 секунду, что стало максимальным показателем для енота в истории MLS", – пошутили в лиге.

Unofficially, Raquinho the Raccoon spent 161 seconds on the field tonight, which was the most by a raccoon in @MLS history. https://t.co/0UON9qSDbT pic.twitter.com/RayNNzj17w — MLS Communications (@MLS_PR) May 16, 2024

Однако казахстанские пользователи соцсетей не были столь радостными и восторженными. В своих комментариях они осудили действия стюардов и ликование фанатов.

"Бедное животное, стресс на всю жизнь. Напугали его своими криками и суетой", – прокомментировала пользовательница Асем Ибраева.

В этом же ключе оставили сообщения и другие комментаторы, присоединиться или оппонировать которым можно на странице редакции в Instagram.

А в Хабаровском крае сбежавшая мартышка нападала на жителей местного поселка.