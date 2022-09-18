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Массовая акция протеста из-за повышения цен прошла в Вене

Австрия Фото: pixabay
Протестующие требовали повысить пенсии на 10% и снижения цен. А также выступили за изменение политики правительства, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, среди требований - обеспечение гарантий социальных прав граждан, вмешательство в рыночные механизмы для предотвращения сверхприбылей крупных компаний на фоне энергокризиса.

Согласно информации РИА Новости, тысячи демонстрантов были одеты в жилеты с символикой Федерации профсоюзов Австрии.

Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства. Наши зарплаты не растут, а наши власти изображают, что они борются с инфляцией, обещая раздать пенсионерам по 100 евро. Австрия - одна из самых богатых стран, но пособия по безработице не повышаются годами. Пришло время это все поменять, - заявил один из демонстрантов.

На месте акции дежурили усиленные наряды полиции, в небе барражирует вертолет.

Как уточняется, 17 сентября Федерация профсоюзов Австрии проводит во всех федеральных землях демонстрации протеста против темпов инфляции и роста цен на энергоносители и продовольствие.

Нынешний рост инфляции стал большим вызовом для значительной части австрийцев, заявил в Twitter бургомистр Вены Михаэль Людвиг. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен признался, что разделяет озабоченность людей ростом цен.

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