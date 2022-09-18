Головкин получит в два раза меньше денег за трилогию с Канело

Стали известны гонорары казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса за третий поединок, который состоится на утро 18 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Mirror, счет мексиканского боксера пополнится гарантированным гонораром в размере 45 млн долларов, а Геннадий Головкин получит вдвое меньше, а именно 20 млн.

Размеры гонораров боксеров минимальные, так как спортсмены могут увеличить их благодаря бонусам за продажу платных трансляций и билетов.

За первую встречу в 2017 году Сауль Альварес получил 5 млн долларов, а казахстанец – 3 млн. Год спустя, во втором поединке мексиканцу заплатили ту же самую сумму, а Головкин получил 4 млн.

Прямая трансляция поединка между Головкиным и Канело проходит на Первом канале Евразия в данные минуты. Перед началом боя между GGG и Canelo гимн Казахстана споет Димаш Кудайберген.

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