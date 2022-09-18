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Альварес заявил о желании провести бой-реванш с Биволом

Альварес хочет реванша с Биволом Фото: Instagram/canelo
По словам мексиканского боксера, ему важно победить россиянина для карьеры, самолюбия и наследия, сообщает Zakon.kz.

Мексиканский боксер Сауль Альварес планирует провести бой-реванш против россиянина Дмитрия Бивола, сообщает ТАСС.

Я хочу взять реванш у Бивола. Это важно для моей карьеры, моего самолюбия, страны, наследия. Мы обязательно проведем этот реванш.Сауль Альварес

Ранее Сауль "Канело" Альварес победил Геннадия Головкина единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол проведет бой 5 ноября в Абу-Даби против мексиканца Хильберто Рамиреса.

Менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил "Матч ТВ", что реванш с Канело актуален. Вероятнее всего, бой состоится во втором квартале 2023 года.

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