Головкин вновь уступил Альваресу

Итог трилогии не радует казахстанцев. Двукратный чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO казахстанец Геннадий Головкин повторно проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу, сообщает Zakon.kz.

Бой прошел в ночь с 17 на 18 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

В поединке на кону стояли титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

Бой завершился в пользу Сауля "Канело" Альвареса решением судей. По итогам боя, к сожалению, все что остается сказать про Геннадия, что он показал себя достойно. Zakon.kz вел текстовую трансляцию боя.

Он просто не мог угнаться за бешеным мексиканцем, не дававшим ему даже проявить инициативу.

В отличие от первого и второго поединка, на этот раз боксеры встречались в рамках дивизиона до 76,2 кг. Для Головкина это был дебютный поединок в этом весе. Дебютный и, по всей видимости, последний. Геннадий уже намекал, что собирается на пенсию. А провести четвертый бой с мексиканцем ему уже никто не даст.

Боксеры уже встречались на ринге в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился более чем спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.

Это соперничество давно переросло из спортивного в личное, и если перед первым боем бойцы слегка недолюбливали друг друга, и то, больше на камеру, то к третьему уже полновесно терпеть друг друга не могли, и совершенно искренне.

Головкин помнит, как после первого боя, где он откровенно отлупил "Канело", ему всучили вымученную ничью, исключительно из коммерческих соображений. Помнит и второй бой, где мексиканцу присудили победу, также весьма спорную, но лишившую Геннадия поясов WBC и WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг).

Альварес также осознавал спорность этих побед, как и то, что это понимает весь спортивный мир. И перед третьим боем даже признавался, что не знает, пожмет ли Головкину руку после финального гонга. К слову, пожал. Они даже обнялись.

Нокаутов в трилогии болельщики так и не дождались. Хотя наблюдать за тем, как два мужика 32-х и 40-лет, даже перед третьим боем по-пацански грозили друг друга вырубить, было увлекательно.

Оба уже матерые, оба битые – и жизнью, и друг другом. Головкин провел на ринге 44 боя, из которых выиграл 42 (37 – нокаутом) при одной ничьей и одном поражении. Теперь уже двух. Кзахстанец на протяжении карьеры побеждал всех, кроме Канело.

Альварес провел 61 поединок: 57 побед при двух ничьих и двух поражениях. Свое последнее поражение мексиканец потерпел 8 мая от россиянина Дмитрия Бивола.

К третьему бою почти все специалисты, что спортивные комментаторы, что букмекеры склонялись к тому, что победу одержит Сауль Альварес – он и моложе, и последние годы только прогрессировал, встречаясь со все более сложными соперниками. А Геннадий за тот же период и боев провел вдвое меньше, и соперники у него были изначально слабее.

Головкин впервые дрался в дивизионе, где Альварес давно освоился, расслабленно обнаглел и мог позволить себе инициативу.

Так что эксперты от бокса оказались правы. Трилогию закрыл Канело.

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