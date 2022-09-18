"Барыс" одержал третью победу в новом сезоне КХЛ

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал третью победу в домашней серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, переиграв на своей арене "Сибирь" из Новосибирска, сообщает Zakon.kz.

Хозяева льда повели в счете уже на 4-й минуте поединка. Ошибкой защитников гостей воспользовался Линден Вей, который ассистировал своему напарнику Джереми Бракко. Американец не ошибся с выгодной позиции – 1:0.

Вскоре "Барыс" увеличил свое преимущество, порадовал казахстанских болельщиков Егор Петухов, доведя счет до 2:0. И команды ушли на перерыв.

Второй и третий периоды никаких изменений в ход матча не внесли. Итоговая победа столичного клуба – 2:0. Этот успех позволил "Барысу" подняться с 9-го места на 6-е в турнирной таблице Восточной конференции. Плюс вратарь казахстанской дружины Никита Бояркин сыграл первый матч в сезоне на "ноль".

Следующий поединок казахстанские хоккеисты проведут 20 сентября также у себя дома с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

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